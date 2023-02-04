"Советские стереотипы": Ксения Мишина призналась, почему ее сын не общается с отцом

Известная украинская актриса Ксения Мишина редко упоминает об отце своего сына. Известно, что мужчина позволял себе поднимать на нее руку и оскорблять. Также она заявила, что 10-летний Платон больше не общается с папой.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
В частности, фанатам она рассказала, что ее сын вообще не поддерживает связь с родным отцом, ведь общение не должно портить ментальное здоровье.
Актриса отметила, что раньше она была не против встреч Платона и отцом. Однако сейчас все изменилось.
"Они больше не общаются. Мой ребенок должен вырасти ментально максимально здоровым", - отметила она.
Сын Ксении Мишиной больше не общается с отцом (скриншот)
Также Мишин получает огромное количество вопросов о ее личной жизни. Фанатов интересует, находится ли сейчас она в отношениях.
Однако звезда попросила женскую половину своей аудитории перестать думать, что их счастье только в парнях. Она уверена, что счастья нужно искать у нас самих и в личном жизненном пути.
"Это какие-то советские навязчивые стереотипы. Бывают разные периоды: когда ты счастлива сама с собой, а когда ты можешь и хочешь осчастливить человека рядом. Расслабьтесь, ищите счастья не в зависимостях, а на своем пути, в своем существовании, в себе. А мужчина обязательно будет, если захотите", - добавила она.
Ранее Мишина рассказывала, что получила необычный подарок от незнакомца.
Также она рассказывала, как живут ее родители в оккупированном Крыму.