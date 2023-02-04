"Советские стереотипы": Ксения Мишина призналась, почему ее сын не общается с отцом

Почему сын не общается с отцом

В частности, фанатам она рассказала, что ее сын вообще не поддерживает связь с родным отцом, ведь общение не должно портить ментальное здоровье.

Актриса отметила, что раньше она была не против встреч Платона и отцом. Однако сейчас все изменилось.

"Они больше не общаются. Мой ребенок должен вырасти ментально максимально здоровым", - отметила она.

Сын Ксении Мишиной больше не общается с отцом (скриншот)

Ксения Мишина с сыном (instagram.com/misha.k.ua)

Свободно ли сердце актрисы

Также Мишин получает огромное количество вопросов о ее личной жизни. Фанатов интересует, находится ли сейчас она в отношениях.

Однако звезда попросила женскую половину своей аудитории перестать думать, что их счастье только в парнях. Она уверена, что счастья нужно искать у нас самих и в личном жизненном пути.

"Это какие-то советские навязчивые стереотипы. Бывают разные периоды: когда ты счастлива сама с собой, а когда ты можешь и хочешь осчастливить человека рядом. Расслабьтесь, ищите счастья не в зависимостях, а на своем пути, в своем существовании, в себе. А мужчина обязательно будет, если захотите", - добавила она.

Ксения Мишина рассказала, находится ли в отношениях с любимым мужчиной (скриншот)