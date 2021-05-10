Радониця 2021: що не можна робити, щоб не накликати біду

Радониця (батьківський день) за церковним календарем відзначається на дев'ятий день після Великодня - це завжди вівторок, і в цьому році випадає на 11 травня. У цей день прийнято згадувати про померлих рідних і близьких, молитися за їх упокій і ходити на кладовище.

Що строго заборонено робити в цей день, і яких традицій важливо дотримуватися - читайте нижче в нашому матеріалі

Що суворо заборонено робити на Радоницю

Вважається, що слово "радониця" походить від слова "радість", і, мабуть, головною забороною цього дня є зайва скорбота за померлими. За них навпаки потрібно в молитві порадіти, адже вони відійшли в кращий світ.

Але і веселитися, шуміти, співати пісні і влаштовувати бурхливі гулянки в цей день також не можна.

У народі заведено залишати на могилках їжу, але церква не заохочує цю традицію. Їжу краще роздати нужденним і попросити їх помолитися за душі покійних.

Не можна на кладовищі розпивати алкоголь, курити, залишати сигарети і спиртне на могилах.

Що потрібно зробити 11 травня

На Радоницю заведено відвідувати храм, де можна помолитися за померлих близьких. Після цього слід відправитися на кладовище.

Хоча багато хто прибирає могилки завчасно, це можна зробити і в батьківський день. Важливо стежити, щоб хрест, пам'ятник не нахилився.

За церковним каноном, прийшовши на кладовище, слід запалити свічку, зробити літію (прочитати молитву). Можна також залишити біля могили живі квіти, але це більше народна традиція. Від штучних квітів краще відмовитися, як і від покладання на могилку паски, яєць, цукерок та іншого їстівного.

"Покладати їжу на могили - не православно, її взагалі не можна класти поверх могили. Ми не підтримуємо переїдання і "напивання" на могилах, тим більше коли після людей залишається купа їжі і сміття на гробах і біля них", - говорить митрополит ПЦУ Черкаський і Чигиринський Іоанн.