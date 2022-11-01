Радиодиктант национального единства 2022: каким он будет и когда будут проводить

Диктант национального единства проводят ежегодно уже много лет в День украинской письменности и языка. В этом году будет небольшое нововведение и проводить его будет украинская писательница и режиссер Ирина Цилик, а читать - народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева.

Радиодиктант национального единства состоится в следующую среду, 9 ноября в 11:00 по киевскому времени.

Как признается Ирина Цилик, ранее она не писала радиодиктантов и когда к ней обратились с предложением стать автором текста, она испугалась и хотела отказаться, так как это "слишком ответственно". Позже она дала свое согласие, так как считает, что это станет возможностью обратиться к украинцам в Украине и за границей.

"Выбирая тему, я старалась отталкиваться от того, что цепляет за живое лично меня и то, что, наверное, откликнется многим другим украинцам в этом году. Этот год все-таки особенный", - подчеркнула автор.

Также она призналась, что тоже допускает ошибки. Диктант для Ирины - это больше про процесс, а не про результат.

"Все допускают ошибки. Ошибки - это наша сила. Написание диктанта - это больше про процесс, чем про результат, мы все продолжаем учиться, это движение вперед. Тут больше про акт единения, чем про то, чтобы написать все идеально, без единой ошибки", - подчеркнула Цилик.

В 200 знаков ей хочется уместить все важное, концентрировано, все, что хотелось сказать. Профессиональная команда поможет автору и подстрахует на момент пунктуации и ошибок. В частности, к методической работе над радиодиктантом присоединится языковед, доктор филологических наук Лариса Масенко.

"Во время испытаний нам очень важно держаться друг друга, чувствовать локоть ближнего. Такие проекты, такие концепции как концепция радиодиктанта – это попытка связать ниточкой вместе всех нас. Должны напоминать друг другу, что мы вместе, несмотря на все то, что выпало нам на нашу судьбу, все эти испытания и то, как украинцев разнесло по всему миру", - подчеркнула автор и призвала украинцев обязательно попробовать свои силы.

Радиодиктант национального единства начали писать в 2000 году. Его запустила команда Украинского радио. С тех пор диктант проводят ежегодно - в День украинской письменности и языка.

9 ноября диктант будет звучать в 11:00 утра на волнах "Украинского радио" и радио "Культура". Также его будут вживую транслировать на телеканалах и платформах "Суспільне".

Ирина Цилик - украинский режиссер, писательница, автор поэзии и прозы, член Украинского ПЕН. Лауреатка нескольких кинофестивалей - за фильм "Земля блакитна, ніби апельсин".

В 2021 текст радиодиктанта написал и прочитал писатель Юрий Андрухович. На проверку было отправлено 14 573 письма с текстом диктанта. Из них - 1824 в бумажном виде. Единственной победительницей стала учительница с Волыни Галина Шура.