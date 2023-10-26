Радиодиктант 2023: когда будем писать и как присоединиться к флешмобу
Каждый год в День украинской письменности и языка украинцы пишут радиодиктант национального единства. В 2023 году его перенесли на новую дату - 27 октября. Однако остальные правила остались неизменными.
РБК-Украина (проект Styler) собрало все, что известно об этом событии и как к нему присоединиться.
Как присоединиться к написанию
Согласно указу президента День украинской письменности и языка перенесли на 27 октября вместо 9 ноября.
Все, что нужно для участия, включить прямой эфир, где будут читать диктант и писать его. Традиционно впоследствии организаторы опубликуют текст диктанта, чтобы участники могли проверить себя на ошибки.
Где слушать радиодиктант
"Суспільне Мовлення" транслирует диктант на всех платформах: телевидении, радио и диджитали.
27 октября с 11:00 до 12:00 присоединиться к написанию радиодиктанта можно на:
- волнах Українського Радіо и Радіо Культура
- вживую в эфире телеканала "Суспільне Культура"
- YouTube-каналы Українського Радіо
- Facebook-страницах "Суспільного"
Чей текст и кто будет его читать
В этом году текст радиодиктанта написала писательница Екатерина Калитко, а зачитает его украинский актер Алексей Гнатковский, известный по роли в фильме "Довбуш".
К слову, сам Алексей решил пошутить над украинцами и сбить их с толку. Актер записал шутливое видео, где говорит неразборчиво, и призвал зрителей присоединиться к написанию.
@oleksiygnatkovskiy чекаю всіх #олексійгнатковський #диктантнаціональноїєдності #диктант2023 #довбуш2023 оригінальний звук - rulia
"Мы проводим Радиодиктант национального единства уже 23-й год подряд. Проводим его не для проверки знаний, а для объединения всех украинцев, всех кто знает и уважает украинский язык: как в Украине, так и за ее пределами. Где бы вы ни были и чем бы ни занимались, если вы можете найти время и безопасное место - приобщайтесь к самой уникальной акции единения на всех контентах мира," - заявил член правления "Суспільного Мовлення" Дмитрий Хоркин.
Добавим, что радиодиктант национального единства проводят ежегодно, начиная с 2000 года.
Ранее мы публиковали текст радиодиктанта 2022. Вы можете ознакомиться с ним, чтобы увидеть, к чему следует подготовиться.