Радіодиктант 2023: коли будемо писати та як долучитися до флешмобу

Щороку в День української писемності та мови українці пишуть радіодиктант національної єдності. У 2023 році його перенесли на нову дату - 27 жовтня. Однак решта правил залишилися незмінними.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало все, що відомо про цю подію та як до неї долучитися.

Як долучитися до написання

Відповідно до указу президента День української писемності та мови перенесли на 27 жовтня замість 9 листопада.

Усе, що потрібно для участі, увімкнути прямий ефір, де читатимуть диктант, і писати його. Традиційно згодом організатори оприлюднюють текст диктанту, щоб учасники могли перевірити себе на помилки.

Де слухати радіодиктант

Суспільне Мовлення транслює диктант на всіх платформах: телебаченні, радіо та диджиталі.

27 жовтня з 11:00 до 12:00 долучитися до написання радіодиктанту можна на:

хвилях Українського Радіо та Радіо Культура

наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура

YouTube-каналі Українського Радіо

Facebook-сторінках Суспільного

Чий текст і хто його читатиме

Цього року текст радіодиктанту написала письменниця Катерина Калитко, а зачитає його український актор Олексій Гнатковський, відомий за роллю у фільмі "Довбуш".

До слова сам Олексій вирішив пожартувати над українцями та збити їх з пантелику. Актор записав жартівливе відео, де говорить нерозбірливо, й закликав глядачів долучитися до написання.

"Ми проводимо Радіодиктант національної єдності вже 23-й рік поспіль. Проводимо його не для перевірки знань, а задля об'єднання всіх українців, усіх хто знає і шанує українську мову: як в Україні, так і за її межами. Де б ви не були й чим би не займалися, якщо ви можете знайти час і безпечне місце - долучайтеся до найбільшої унікальної акції єднання на всіх контентах світу," - заявив член правління Суспільного Мовлення Дмитро Хоркін.

Додамо, що радіодиктант національної єдності проводять щорічно, починаючи з 2000 року.