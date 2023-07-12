В Раде предлагают сокращать срок заключенным за чтение "духовных и нравственных" книг: что об этом известно

Зачем такое нововведение

В объяснительной записке говорится, что современные учреждения отбывания наказания должны выполнять также функцию ресоциализации и воспитания. Исправление осужденного достигается многими факторами, а одним из них является правильно подобранная литература.

"В условиях ограниченных возможностей для людей, отбывающих наказание в виде лишения свободы в колониях (значительно ограниченные контакты с внешним миром, слабый уровень коммуникации и получения новой информации) целесообразно использовать традиционный и одновременно эффективный способ получения человеком информации и знаний - с помощью чтения литературы ", - объясняют инициаторы законопроекта.

Такой метод перевоспитания называют библиотерапией. Подобную практику в своих работах описывали мировые и украинские ученые, и по их выводам, библиотерапия действительно дает положительный результат.

Скриншот: itd.rada.gov.ua

"Наказание" книгами уже выносили

В 2021 году судья Малиновского районного суда города Одессы Александр Гарский вынес приговор, которым освободил обвиняемых от основного наказания и назначил дополнительное наказание в виде чтения художественных произведений Марка Твена, Джека Лондона и Тараса Шевченко.

"Чтение книг как наказание может по-другому влиять на сознание человека. Это в будущем может перевоспитать оступившегося человека. В случае с чтением книг, я уверен, что это дает хороший эффект, несмотря на возраст человека", - публично заявил тогда судья.

Скриншот: itd.rada.gov.ua

Как будет работать библиотерапия

В Уголовном кодексе Украины есть статья об уменьшении срока отбывания наказания, если заключенный встал на путь исправления. Чтение книг также предлагают добавить к этому перечню.

Министерство юстиции Украины должно утвердить список литературы для заключенных. После того как осужденный прочитал книгу, он должен подтвердить это с помощью экзамена в электронной системе.

Таким образом, будет проводиться учет прочитанной литературы. Одна прочитанная книга составляет трое суток от срока.

Сейчас законопроект №9477 передан для ознакомления в профильные комитеты.