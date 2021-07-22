Все заради хайпу: у Києві хлопець звалив самокати з прокату та вибачився (відео)

У Києві хлопець завалив більш ніж десяток самокатів із сервісу прокату Bolt. Такий вчинок він зробив заради відео для соцмереж.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".

Так, свої хуліганські дії хлопець вчинив, 20 липня, на Оболоні.

На відео можна побачити, що хлопець штовхнув самокати та сміявся. На камеру його знімала подруга.

"Можна нескінченно довго дивитися на вогонь, воду і на вибачення людей, які роблять якісь нісенітниці заради хайпу", – йдеться в повідомленні.

Однак вже пізніше, хлопець пошкодував про свій вчинок та вибачився.

Як видно на відеоролику, хлопець йде вулицею та просить вибачення за свої незрозумілі дії.

У коментарях користувачі пишуть, що хулігана потрібно покарати.