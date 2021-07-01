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У Раді жінка напала на депутата "Слуги народу" Потураєва: била кулаками і сумочкою (відео)

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Київ, Четвер 01 липня 2021 17:48
У Раді жінка напала на депутата "Слуги народу" Потураєва: била кулаками і сумочкою (відео) Колаж РБК-Україна: в Раді на Микиту Потураєва напала жінка
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 1 липня, на народного депутата "Слуги народу" Микиту Потураєва під час прес-брифінгу у Верховній Раді напала жінка, яка прийшла як журналіст.

З'ясувалося, що ця жінка - відома активістка Майдану і командир "жіночої сотні" Ірма Крат. Вона накинулася на Потураєва з кулаками, а потім почала його бити сумочкою.

Це видно на відео, яке з'явилося в мережі. Після інциденту жінку відразу повели охоронці.

"Я думаю, ви всі стали свідками, що це дуже вдалий прояв журналістської діяльності", - заявив Потураєв.

Журналісти вирішили дізнатися у Ірми, з чим був пов'язаний її напад на Потураєва, і вона розповіла, що таким чином виступила проти земельної реформи.

Вона заявила, що її здивувало те, що інші журналісти мовчали щодо цього закону. Крім того, Ірма запевнила, що восени на мітинг прийде багато людей з усіх областей.

"Приїдуть з усіх областей та будуть вас вперед ногами виносити", - заявила Крат.

Нагадаємо, народні депутати Микола Тищенко та Олександр Куницький влаштували конфлікт в їдальні Верховної Ради, який супроводжувався вибиванням телефону і образами.

Ми також писали про те, що в Раді сталася масова бійка.

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