Штовханина Тищенка та Куницького в їдальні Ради: що сталося насправді (відео)

Народний депутат Микола Тищенко та Олександр Куницький влаштували конфлікт у їдальні Верховної Ради , який супроводжувався вибиванням телефону та образами. У мережі з'явилося відео інциденту, а "Слуги народу" дають події різні оцінки.

Як стверджує Тищенко, колега і блогер за сумісництвом ZPsanek вирішив йому помститися. Про це 29 червня політик написав у своєму Facebook .

За словами Тищенка, Куницький нібито образився на нього, оскільки депутат ще до початку політичної кар'єри не взяв того у відомий телепроект.

"Десятки дзвінків і повідомлень. А насправді "скринька просто відкривалася". Банальна помста кухаря-кондитера за освітою Куницького за те, що свого часу я не взяв його в МастерШеф. Мстиві колеги у мене виявилися", - пише "Слуга".

Також Тищенко запевняє, що ніякої бійки в парламенті не було, іронізує над ситуацією, і з сарказмом зазначає, що "маленьких він не ображає".

"Продається картина "Слон і моська". Бажаючим купити прохання перераховувати донати на ютуб-проект Олександра Куницького. Товариші журналісти, ви серйозно? Мене з дитинства вчили маленьких не ображати, а ви тут таке навигадували", - йдеться в публікації під фото, яке Тищенко жартівливо оформив у вигляді рамочки для картини.

Микола Тищенко та Олександр Куницький (фото: facebook.com/NikolayTishenko)

Своєю чергою Куницький заявляв, що на нього напав Тищенко в стінах Ради, повали його на підлогу і бив, а сталося це нібито через опубліковану статтю про побори з моряків.

Відео з розповіддю і самим конфліктом нардеп-блогер виклав у своєму YouTube-каналі.

Попереджаємо, на ролику звучить ненормативна лексика!

Відео: Тищенко і Куницький влаштували конфлікт у стінах Ради

Після інциденту нардепи, "озброєні" смартфонами, вийшли з парламенту на вулицю і продовжили з'ясовувати стосунки там.