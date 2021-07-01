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В Раде женщина напала на депутата "Слуги народа" Потураева: била кулаками и сумочкой (видео)

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Киев, Четверг 01 июля 2021 17:48
В Раде женщина напала на депутата "Слуги народа" Потураева: била кулаками и сумочкой (видео) Коллаж РБК-Украина: в Раде на Никиту Потураева напала женщина
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 1 июля, на народного депутата "Слуги народа" Никиту Потураева во время пресс-брифинга в Верховной Раде напала женщина, которая пришла в качестве журналиста.

Выяснилось, что эта женщина - известная активистка Майдана и командир "женской сотни" Ирма Крат. Она набросилась на Потураева с кулаками, а потом начала его бить сумочкой.

Это видно на видео, которое появилось в сети. После инцидента женщину сразу увели охранники.

"Я думаю, вы все стали свидетелями, что это очень удачное проявление журналистской деятельности", - заявил Потураев.

Журналисты решили узнать у Ирмы, с чем было связано ее нападение на Потураева, и она рассказала, что таким образом выступила против земельной реформы.

Она заявила, что ее удивило то, что остальные журналисты молчали касательно этого закона. Кроме того, Ирма уверила, что осенью на митинг придет много людей из всех областей.

"Приедут из всех областей и будут вас вперед ногами выносить", - заявила Крат.

Напомним, народные депутаты Николай Тищенко и Александр Куницкий устроили конфликт в столовой Верховной Рады, который сопровождался выбиванием телефона и оскорблениями.

Мы также писали о том, что в Раде произошла массовая драка.

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