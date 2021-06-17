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У Раді сталася масова бійка: Тищенко і Ківа на передньому плані (відео)

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Київ, Четвер 17 червня 2021 11:46
У Раді сталася масова бійка: Тищенко і Ківа на передньому плані (відео) У Верховній Раді побилися депутати (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Верховній Раді 17 червня сталася перша бійка в цьому скликанні. Нардепи масово зчепилися через те, що голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв сказав, що повсталий народ розстріляє "Опозиційну партію - за життя".

Це можна побачити на відео-трансляції засідання Ради на YouTube.

"Тут нас запитали, коли закінчиться епоха бідності? Тоді, коли закінчиться епоха брехні. А закінчиться вона, коли повсталий народ витягне цю фракцію, сукупний стан якої можна порівняти з річним бюджетом України, і розстріляє. На жаль ми демократична країна і ми повинні йти повільно, і знищувати вас політично", - заявив з трибуни голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Слова нардепа від" Слуги народу" Потураєва викликали бурю обурення з боку депутатів. Першим вибіг на трибуну Ілля Ківа. Далі почалася штовханина, яка переросла в бійку.

Засвітився тут і скандальний Микола Тищенко. Він вчепився зубами в сорочку Іллі Ківи. А представник фракції" Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко із задоволенням знімав сутичку нардепів на камеру мобільного телефону.

У підсумку Потураєв вибачився за свої слова, а спікер Дмитро Разумков оголосив перерву в засіданні.

У Раді сталася масова бійка: Тищенко і Ківа на передньому плані (відео)У Раді сталася масова бійка: Тищенко і Ківа на передньому плані (відео)У Раді сталася масова бійка: Тищенко і Ківа на передньому плані (відео)У Раді сталася масова бійка: Тищенко і Ківа на передньому плані (відео)У Раді зчепилися депутати (facebook.com/yan.dobronosov)

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Нагадаємо, що в Сумах на засіданні облради спалахнула бійка.

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