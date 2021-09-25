У Раді висловилися про ринок землі: "люди побачили - інопланетяни чи китайці її не забрали"

Політик зазначив, що задоволений результатами літнього скасування мораторію на продаж сільгоспземлі, крім земель держвласності.

"Це те, що ми й очікували. Ми очікували, що люди не будуть бігти продавати землю. Будуть чекати, поки на неї збільшиться вартість", - розповів Корнієнко.

Депутат нагадав про приклад Польщі, де подібний процес тривав близько 5 років.

"Буде збільшуватися вартість землі - буде збільшуватися орендна плата і виплати для людей на паї, буде збільшуватися капіталізація для громад, в які ми передали землю дуже багато. І звичайно саме відкриття ринку потребувало таких елементів, як збільшення нотаріусів, які підключаються, щоби робити ці угоди. Це теж певний час зайняло, бо не всі юристи спочатку хотіли, але потім побачили, що це працює - і захотіли", - пояснив "Слуга народу".

Також нардеп озвучив думку, що реальна ситуація із запуском продажу землі змогла показати хибність деяких побоювань критиків реформи.

"І звичайно це час, який потрібен для початку запуску реформи, він зумовлений зокрема і на те, щоб люди побачили, що ніхто КамАЗами нікуди не вивіз землю, ніякі інопланетяни чи китайці її не забрали в нас. Чи там ще хтось... Тобто всі ці міфи зруйновані абсолютно, і я думаю, що ми будемо поступово рухатися", - висловився Корнієнко.

Політик додав, що в Раді наступного пленарного тижня збираються ухвалити "дуже важливий закон" про гарантування фермерам відсотку по кредитах, на який Світовий банк дає 800 мільйонів доларів - на наповнення цього фонду.

"Його треба прийняти, щоб вже запустити кредитування для купівлі землі для фермерів", - заявив нардеп.

Нагадаємо, у попередньому випуску політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Руслан Стефанчук розповів, чи може він замінити Дмитра Разумкова на посаді спікера Верховної Ради.



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Крім того, у "Свободі слова Савіка Шустера" Олександр Данилюк "наїхав" на Коломойського.



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