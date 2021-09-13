В Україні уклали понад 15 тисяч земельних угод: де найбільше
Фото: в Україні уклали понад 15 тисяч земельних угод (facebook.com/DSNSMYKOL)
В Україні кількість угод з купівлі-продажу земельних ділянок перетнула позначку у 15 тисяч. Найбільше таких угод уклали в Кіровоградській, Харківській та Полтавській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Станом на сьогодні укладено 15 533 угоди в рамках ринку землі. Лідирують такі області:
- Кіровоградська,
- Харківська,
- Полтавська,
- Дніпропетровська,
- Херсонська,
- Вінницька.
Подали заяви для отримання доступу до державного земельного кадастру 4943 нотаріуси. Всього заяв - 5552 , із них погоджено 4905, в черзі на розгляд - 6, відмову отримали 641.