ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні уклали понад 15 тисяч земельних угод: де найбільше

Новость на русском →
Київ, Понеділок 13 вересня 2021 10:57
В Україні уклали понад 15 тисяч земельних угод: де найбільше Фото: в Україні уклали понад 15 тисяч земельних угод (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні кількість угод з купівлі-продажу земельних ділянок перетнула позначку у 15 тисяч. Найбільше таких угод уклали в Кіровоградській, Харківській та Полтавській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Станом на сьогодні укладено 15 533 угоди в рамках ринку землі. Лідирують такі області:

  • Кіровоградська,
  • Харківська,
  • Полтавська,
  • Дніпропетровська,
  • Херсонська,
  • Вінницька.

Подали заяви для отримання доступу до державного земельного кадастру 4943 нотаріуси. Всього заяв - 5552 , із них погоджено 4905, в черзі на розгляд - 6, відмову отримали 641.

В Україні уклали понад 15 тисяч земельних угод: де найбільше

Читайте РБК-Україна в Google News
Ринок землі
NEWS
Чи загрожує Києву локдаун: яка ситуація з COVID у столиці
Чи загрожує Києву локдаун: яка ситуація з COVID у столиці
DAILY
Сезон карантинів. Коли в Україні посилять обмеження і що зміниться
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сезон карантинів. Коли в Україні посилять обмеження і що зміниться