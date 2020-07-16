У Раді розповіли, як будуть вчитися діти з 1 вересня: в школи повернуться не всі

В Україні вже не за горами новий навчальний сезон, який розпочнеться з 1 вересня. Але в школи підуть не всі діти. Країну поділять на зони: "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону". Освітній процес у навчальних закладах буде заборонений тільки в "червоній" зоні.
Про це повідомляє прес-служба Комітету освіти, науки та інновацій.
На засіданні в. о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет і головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко анонсували деякі майбутні новації.
Навчальний рік в Україні почнеться по одному з трьох сценаріїв:
- Низький рівень захворюваності: відвідування навчальних закладів дозволено в звичайному режимі.
- Високий рівень захворюваності: освітній процес забезпечується повністю дистанційно.
- Середній рівень захворюваності: освітній процес забезпечується в змішаній формі - дистанційно і в навчальних закладах, з відповідним дистанціюванням і заходами гігієни.
Швидше за все в нашій країні події будуть розвиватися за третім сценарієм. Тоді рекомендації щодо освітнього процесу будуть наступні:
- Дотримання соціальної дистанції та використання засобів індивідуального захисту при певних умовах.
- Скасування масових заходів та екскурсій.
- Проведення зборів у дистанційній формі.
- Запобігання скупчення великої кількості людей.
- Розмежування потоків школярів, в залежності від їх віку.
- Рекомендовано проведення окремих видів занять на свіжому повітрі і застосування комбінованого навчання.
- Особам з групи ризику рекомендується продовжити форму освіти, яка максимально відповідає потребам їх захисту: екстернат або дистанційне навчання.
- Повністю дистанційна форма навчання для початкової школи застосовуватися не буде, оскільки визнана неприйнятною.
- На карантин навчальні заклади будуть закривати на 14 або 7 днів (рішення ще не прийнято).
- Вчителям не будуть щотижня робити тести.
- Іноземні студенти зможуть приїхати в Україну і вчитися.
Як ми раніше писали, у МОЗ дали прогноз, чи підуть діти до школи з 1 вересня.