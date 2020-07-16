У Раді розповіли, як будуть вчитися діти з 1 вересня: в школи повернуться не всі

В Україні вже не за горами новий навчальний сезон, який розпочнеться з 1 вересня. Але в школи підуть не всі діти. Країну поділять на зони: "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону". Освітній процес у навчальних закладах буде заборонений тільки в "червоній" зоні.

Про це повідомляє прес-служба Комітету освіти, науки та інновацій.

На засіданні в. о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет і головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко анонсували деякі майбутні новації.

Навчальний рік в Україні почнеться по одному з трьох сценаріїв:

Низький рівень захворюваності: відвідування навчальних закладів дозволено в звичайному режимі.

Високий рівень захворюваності: освітній процес забезпечується повністю дистанційно.

Середній рівень захворюваності: освітній процес забезпечується в змішаній формі - дистанційно і в навчальних закладах, з відповідним дистанціюванням і заходами гігієни.

Швидше за все в нашій країні події будуть розвиватися за третім сценарієм. Тоді рекомендації щодо освітнього процесу будуть наступні:

Дотримання соціальної дистанції та використання засобів індивідуального захисту при певних умовах.

Скасування масових заходів та екскурсій.

Проведення зборів у дистанційній формі.

Запобігання скупчення великої кількості людей.

Розмежування потоків школярів, в залежності від їх віку.

Рекомендовано проведення окремих видів занять на свіжому повітрі і застосування комбінованого навчання.

Особам з групи ризику рекомендується продовжити форму освіти, яка максимально відповідає потребам їх захисту: екстернат або дистанційне навчання.

Повністю дистанційна форма навчання для початкової школи застосовуватися не буде, оскільки визнана неприйнятною.

На карантин навчальні заклади будуть закривати на 14 або 7 днів (рішення ще не прийнято).

Вчителям не будуть щотижня робити тести.

Іноземні студенти зможуть приїхати в Україну і вчитися.

Як ми раніше писали, у МОЗ дали прогноз, чи підуть діти до школи з 1 вересня.