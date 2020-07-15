У МОЗ дали прогноз, чи підуть діти до школи з 1 вересня

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

В уряді розраховують, що навчання з вересня почнеться в стаціонарному режимі

В уряді розраховують, що школи у вересні відкриються для учнів. Для цього розробляють положення, що регулюють роботу закладів з дотриманням всіх карантинних вимог.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі ТСН, передає РБК-Україна.

За його словами, зараз ведеться спільна робота МОЗ і Міністерства освіти та науки.

"Зараз ми разом з МОН розробляємо правила. Я думаю, що нам десь близько тижня потрібно, щоб ми їх видали та оприлюднили. Принаймні, такі терміни ми для себе поставили. Зараз ми говоримо про те, що наші діти 1 вересня повинні піти в школу. Звичайно, початок навчального процесу буде відрізнятися від того, що було рік тому", - повідомив Степанов.

Глава МОЗ зазначив, що нові правила будуть стосуватися як учнів, так і вчителів.

"Звичайно, будуть розроблені правила з урахуванням соціальної дистанції, кількості дітей, які будуть знаходитися у класі. Будуть термоскринінги, коли діти або працівники приходять в школу. Це базові речі, які будуть дотримані", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали головні правила для навчання в школах з вересня.

Також РБК-Україна писало, що МОЗ готує проект постанови, яким карантин продовжать ще мінімум на місяць.