У Раді зловили депутата за "цікавим заняттям" (відео)

У Верховній Раді помітили депутата від партії "Батьківщина" Анжеліку Лабунську за цікавим заняттям. Жінка розважалась тим, що грала на смартфоні в ігри, а в цей час у сесійній залі розглядали важливий закон про землю. На заняття Лабунської звернув увагу журналіст Олексій Липовецький, він і зняв на відео дозвілля депутата.

Наголошується, що Лабунську на смартфоні дуже зацікавила гра під назвою June's Journey. Цікаво, що сама депутат робить вигляд, що працює, але акуратно прикриває рукою смартфон, щоб її не помітили за іграми.

Анжеліка Лабунська грає в Раді на смартфоні (YouTube)

У коментарях користувачі мережі "пройшлися" по депутатці Анжеліці Лабунській і закинули її непрацездатності.

Я розумію, що раніше це було просто не показували, а зараз це вже за..бало. Це така культура праці у депутатів. Якщо я буду грати в ігри на роботі мене виженуть, а цим нас*ать - вони безвідповідальні і з них ніхто не питає. Упирі!!!!!!!!

Реформа - "Країна в смартфоні".

Трудяга, блін.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, 19 лютого в порядку денному парламенту розгляд у другому читанні скандального законопроекту про відкриття ринку землі, правки до якого розглядають вже другий пленарний тиждень.