Рада повернула декомунізованому селу під Львовом колишню назву: як так вийшло

Нардепи підтримали проект постанови про зміну назви цього села 263 голосами "за", і рішення прийнято.

Проти повернення Мармузовичам назви Андріївка виступав Український інститут національної пам'яті, бажаючи зберегти історичну назву цього н.п.

Як йдеться в пояснювальній записці до документа, село (до 1630 року - Мармузовичі, в після - Ферлеївка) в 1946-му перейменували в ході встановлення радянської влади та здійснення колективізації на Львівщині на честь Андрєєва Івана Миколайовича (1898-1946) - першого директора місцевої станції МТС, який загинув "від рук українських буржуазних націоналістів".

Разом з тим місцевим жителям (у н.п. проживає близько 1500 людей) "декомунізована" назва Мармузовичі припала не до смаку, і вони захотіли повернути звичне Андріївка, але тільки вже саме на честь святого апостола Андрія Первозванного.

Ідею підтримали територіальною громадою на громадських слуханнях, погодили відповідно до законодавства, розглянули та схвалили сільську, районну та обласну ради. А тепер вже - і парламент, тим самим скасувавши свою минулу постанову про перейменування від 19 травня 2016-го.