Без роботи залишиться 70 тисяч вчителів: педагогам приготували неприємний сюрприз

Учителів в Україні будуть звільняти та наймати заново. Замість раніше існуючої системи безстрокових договорів з педагогами, влада має намір ввести строкові контракти на один-три роки. Про це йдеться у вимозі закону "Про середню загальну освіту", який парламент прийняв у середині січня.

Законопроєкт, прийнятий у січні 2020 передбачає звільнення вчителів, які вже вийшли на пенсію, але продовжують працювати. Правда є і плюси – вони зможуть продовжити працювати, але вже за контрактом, який доведеться подовжувати. З вчителями, які отримують пенсію і продовжують працювати, переукладуть договори до 1 липня.

Через нововведення понад 70 тисяч вчителів по всій Україні тимчасово опиняться без роботи, заявили в Профспілці працівників освіти й науки. Профспілка також виступила за скасування цього пункту у законі. Про це пише "Сьогодні".

"Частка вчителів пенсійного віку складає приблизно 16%, а в окремих регіонах – 30%. Такий значний відсоток викликаний низьким рівнем зарплат і мізерною пенсією, розмір якої становить 2,5-3 тис. грн, що змушує вчителів замість відпочинку працювати й віддавати свої знання і досвід учням, молодшим колегам. Такі вимоги (переукладення договорів. – ред.) призведуть до колапсу в школах, коли не буде кому вести відповідні предмети через конституціональні звільнення вчителів і принизливі умови терміном на рік", – йдеться в заяві Профспілки до президента.

Учителів дійсно звільнять, згідно із законом. Проте з ними одночасно укладуть інший трудовий договір. Замість безстрокового – терміновий на рік. Після закінчення терміну контракт можуть переукласти заново на більший термін – до трьох років. Це буде вирішувати директор школи.

"У разі незгоди продовження трудових відносин на умовах строкового трудового договору педагоги, яким виплачується пенсія за віком, звільняються", – йдеться в законі.

У цьому році вчителів зможуть звільнити, якщо вони самі відмовляться підписувати новий трудовий договір.

Заступник міністра освіти Любомира Мандзій каже, що одна з цілей закону – дати можливість молоді отримати роботу в школі.

"Проєкт Закону України "Про повну загальну середню освіту" передбачає переведення на контракти, а не звільнення всіх педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, яким виплачується пенсія за віком. Законна мета – створити більш збалансовану вікову структуру школи, що полегшує доступ молодих вчителів до професії", – зазначила Любомира Мандзій.

До речі, це не єдина норма закону, яка викликала суперечки. У вимозі закону "Про середню загальну освіту" також говориться, що санаторні школи припиняють набір учнів. А ліцеї замінять старшу школу – 10-11 (12) класи. Але створювати їх зможуть тільки у містах з населенням понад 50 тис. осіб.