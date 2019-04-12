Супрун розповіла українцям, як працюють гормони в організмі людини

Уляна Супрун розкрила всю правду про гормони (Колаж РБК-Україна)

Супрун дала практичні поради про те, як зберегти гормональний баланс

Уляна Супрун пояснила українцям, як працюють гормони в організмі людини і дала поради про те, як підтримувати нормальний гормональний баланс і залишатися здоровими. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Супрун зазначила, що пацієнти часто чують від лікарів, що потрібно здати аналізи на гормони або про те, що з гормонами може бути щось не в порядку. Це пов'язано з тим, що порушення гормонального фону в організмі може вказувати на серйозні захворювання. Гормони визначають ріст і розвиток, стан статевої системи і розмноження, водно-сольовий баланс, реакцію на стрес, настрій і інші речі.

"Наша ендокринна система працює за принципом зворотного зв'язку. Зрозуміти, як працює цей зв'язок, можна на таких прикладах:

- Є датчик – найчастіше це відділ мозку-гіпоталамус. Він реєструє значення показника, наприклад, рівень гормону тироксину.

- Уявімо, що рівень недостатній. Тоді гіпоталамус запускає сигнал "цей показник треба виправити"

- І гіпофіз – інший відділ мозку, підлеглий гіпоталамусу – виділяє тиреотропний гормон.

- Його сприймає щитовидна залоза, і реагує утворенням і виділенням великої кількості тироксину.

- Тоді гіпоталамус реєструє новий сигнал "достатній рівень" і припиняє виділяти цей гормон.

У разі ряду гормональних порушень ця петля зворотного зв'язку порушується. Наприклад, щитовидна залоза не здатна створити стільки гормону, скільки треба, або навпаки, постійно виділяє зайві гормони", - пояснила Уляна Супрун і порадила не здавати аналізи на всі гормони підряд, а лише те, що потрібно.

Уляна Супрун розповіла про гормони (РБК-Україна)

Вона дала рекомендації про те, як подбати про свій організм і гормональне здоров'я, яке впливає на роботу ендокринної системи.

- слід правильно харчуватися і бути фізично активним;

- треба дотримуватися здорового режиму сну і спати не менше 7 годин;

- у раціоні має бути поменше цукру і білої муки, а побільше каші і цільнозернових;

- не треба постійно перекушувати і боятися падіння глюкози, якщо тільки немає у вас діабету. Досить робити перерви між прийомами їжі;

- треба вживати достатню кількість йоду, денна потреба – 150 мг. Варто користуватися йодованою сіллю і їсти морську капусту.

- треба стежити за індексом і об'ємом талії, так як вони є гарними індикаторами ризику гормональних порушень і серцево-судинних захворювань;

- дізнайтеся про існування гормональної терапії та застосування гормональних контрацептивів з терапевтичною метою, але ні в якому разі не займайтеся самолікуванням;

- будьте фізично активними;

- киньте палити, так як це впливає на рівень гормонів щитовидної залози;

- жінкам не рекомендовано вживати алкоголь, оскільки він впливає на рівень естрогенів та підвищує ймовірність розвитку гормонозалежних пухлин;

- не використовуйте пластик, який містить фталати. Не грійте їжу в пластикових контейнерах і не наливайте гаряче в пластик. Фталати втручаються в роботу статевих органів.

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