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Працюючим пенсіонерам в Україні перерахують виплати: коли це станеться

Автор: Styler

В Україні працюючим пенсіонерам проведуть перерахунок пенсій. Це відбудеться в червні, хоча раніше робили у квітні.

Про це розповіла начальниця Головного управління Пенсійного фонду в Києві Лариса Дзядевич в ефірі каналу "Україна 24".

За її словами, пенсіонери можуть заднім числом отримати доплати за квітень і травень.

"З 1 квітня без додаткового звернення Пенсійний фонд проводить перерахунок пенсій тим пенсіонерам, які на 1 березня року, в який проводиться перерахунок пенсій, набули таке право, а саме - якщо особа після призначення пенсії пропрацювала 24 місяці або якщо період страхового стажу був менше, але минуло не менше 2 років", - пояснила Дзядевич.

Як відбудеться перерахунок

Пенсійний фонд щороку проводить такий перерахунок з 1 квітня. Водночас цього року ситуація дещо змінилася.

"Це пов'язано зі змінами в Податковому кодексі й в законі про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове пенсійне страхування", - розповіла представниця ПФ

Вона додала, що цього року така звітність подається щоквартально, а не щомісяця.

Крім того, Пенсійний фонд, що обробляє такі документи, обов'язково проведе перерахунок пенсій. Люди в червні отримають свої доплати за квітень і травень, і особисто звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно.

Як повідомляли раніше, в Україні підвищать пенсії з 1 липня деяким категоріям громадян.

Також ми писали про те, що пенсії в Україні можуть різко зрости, і вже названі умови.

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