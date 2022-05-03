Як працює метро в Києві та інших містах сьогодні: графік і час роботи

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до того, що метрополітен перестав виконувати свою функцію – перевезення пасажирів. Натомість підземка стала надійним укриттям для українців під час ракетних обстрілів.
Як зараз працює метро в українських містах - Харкові, Києві та Дніпрі – читайте в матеріалі нижче.
Київський метрополітен відновив свою роботу в режимі Перевезення пасажирів майже повністю. Графік роботи скорочений і в нічний час на станціях українці можуть отримати притулок при оповіщеннях тривоги.
Рух здійснюється:
Червона лінія: від станції Академмістечко до станції Лісова
Синя лінія: від станції Героїв Дніпра до станції Теремки
Зелена станція: від станції Сирець до станції Червоний хутір
Пересадочні вузли:
Золоті ворота-Театральна
Площа Льва Толстого-Палац спорту
Потяги не зупиняються на таких станціях:
Майдан Незалежності
Хрещатик
Дніпро
Гідропарк
Кловська
Проміжок між поїздами зараз 10-15 хвилин. Метрополітен в режимі перевезень працює з 06:00 до 20:00. В режимі укриття – цілодобово.
Під час повітряної тривоги рух поїздів по червоній гілці зупиняється. Також не курсують потяги зеленої гілки через південний міст.
Метрополітен Харкова в режимі перевезень зараз не працює. Зараз Харківська підземка виконує важливу функцію - служить укриттям для багатьох жителів міста, оскільки російські обстріли не припиняються практично ні на день.
Деякі місцеві жителі живуть в метро вже кілька тижнів. У підземці стали проводити навіть майстер-класи для дітей та інші заходи.
Метрополітен працює в режимі перевезень з 05:35 до 20:00. Комендантська година в місті з 22:00 до 05:00. Як укриття підземка працює цілодобово.
Лінія від станції метро Вокзальна до станції Покровська в будні дні працює з проміжком 7-10 хвилин, у вихідні дні з проміжком 15-20 хвилин.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки платитимуть за світло жителі Києва в травні.
А також розповідали про те, що у Бучі та Ірпені знову почали продавати квартири.