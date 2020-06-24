"Робоча баба" і "корабельна сосна" Ірина Аллахвердієва: чим вона відома

Ірина Аллахвердієва (фото: facebook.com/Ирина Аллахвердієва)

Ірина Аллахвердієва - депутат 9 скликання

Ірина Аллахвердієва - український економіст, менеджер і політичний діяч. Вона також є народним депутатом від партії "Слуга народу". Її ім'я з'явилося у багатьох ЗМІ і соцмережах після того, як її обговорювали керівництво партії - Давид Арахамія і Олександр Корнієнко.

Ірина народилася 26 серпня 1978 року в Миколаєві. Після школи вона вступила в Миколаївську державну аграрну академію, в якій провчилася 5 років на факультеті "Облік і аудит".

Вона працювала заступником директора Миколаївського міського страхового агентства ЗАТ "Інкомстрах". Після чого була заступником директора з розвитку у Миколаївській філії ЗАТ АСК "ІНГО Україна".

Пізніше Аллахвердієва очолила Миколаївську обласну дирекцію Акціонерного товариства СК "Уніка".

У 2019 році стала народним депутатом від партії "Слуга народу". У Верховній Раді стала членом Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, голова підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулювання.

Ірина одружена з Яшаром Аллахвердієвим. Вони виховують сина Каріма. У сімейної пари є 2 автомобілі: Lexus NX 200T 2016 року випуску і Toyota Avalon 3.5 2006 року.

У січні 2020 року Аллахвердієва на "Лексусі" влаштувала ДТП у центрі Миколаєва. Вона зіткнулася з Mazda 323 при перестроюванні в інший ряд. В аварії, на щастя, ніхто не постраждав.

Вчора, 23 червня, Аллахвердієва виявилася втягнутою у скандал, коли в Миколаєві депутати партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко і Давид Арахамія обговорювали її, і назвали "робочою бабою" і "корабельною сосною".

Сама Ірина також прокоментувала цей скандал на своїй сторінці в Facebook і назвала його фейком. При цьому вона повторила слова Корнієнко, і заявила, що це все монтаж.

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Автор: Styler