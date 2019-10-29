Під Києвом підліток на батьковому джипі влаштував смертельне ДТП: з'явилося відео

Під Києвом підліток влаштував ДТП (Колаж РБК-Україна)

У київській області підліток влаштував смертельну аварію, в якій сам загинув на місці

У Васильківському районі Київської області підліток на джипі вчинив смертельну ДТП. Дитині було всього 14 років, він сидів за кермом батькового автомобіля. Про це повідомляє прес-служба поліції.

За інформацією копів, підліток взяв машину батьків, щоб покататися з друзями по селу. Він не впорався з керуванням і автомобіль перекинувся. Все закінчилося трагічно. Підліток-водій загинув на місці. Двоє пасажирів 14 і 15 років зараз перебувають у лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Відео: ДТП під Києвом (YouTube/прес-служба поліції)

В поліції відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху). Слідство триває, всі деталі події з'ясовуються.

Як ми раніше писали, підліток влаштував різанину на Закарпатті. В результаті нападу загинув 63-річний чоловік, а головним підозрюваним правоохоронці вважають його 14-річного онука.