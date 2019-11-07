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У Києві дівчина влаштувала дві ДТП за півгодини: відзначала отримання прав (відео)

STYLERПодії    07.11.2019 - 17:05
У Києві дівчина влаштувала дві ДТП за півгодини: відзначала отримання прав (відео)
У Києві дівчина влаштувала дві ДТП за півгодини (колаж: РБК-Україна)

У Києві дівчина на "євроблясі" відзначилася одразу двома ДТП

У Києві сталося одразу дві ДТП, винуватцем яких виявилася дівчина, що в цей день вперше сіла за кермо після отримання водійського посвідчення. Відео опублікував Київ Оперативний в Facebook.

Аварія сталася на вулиці Георгія Гонгадзе, 5 (Подільський район). Водійка за кермом Volkswagen (держномер WOR08626 Pl) віком близько 30 років в'їхала у бетонну огорожу. Дівчина намагалася виїхати і трохи перетиснула педаль газу, а загальмувати не встигла.

До місця події збіглися люди, щоб запитати чи все у водійки нормально. Дівчина вибачилася і пояснила, що отримала права сьогодні, а до автомобіля ще не звикла.

А через 20 хвилин вона врізалася в припаркований автомобіль на іншій стороні вулиці. Водій постраждалого авто викликав поліцію, яка і з'ясувала, що дама просто була п'яна. На драгері 1,65 проміле (при нормі 0,2).

За кермом цього #Volkswagen (#WOR08626 Pl) перебувала панянка (років до 30), яка на проспекті Георгія Гонгадзе, 5, у їхала в бетонну загорожу. Намагаючись виїхати, трохи перебільшила з газом, не встигла загальмувати, а тому через бровку залетіла прямо на газон. До неї одразу підбігли люди, щоб запитати чи все у неї ок. Дівчина вибачилася і відповіла, що лише сьогодні отримала водійське посвідчення і ніяк не може звикнути до авто. Мабуть, гострих відчуттів пані таки бракувало і вже через хвилин 20 на іншій стороні вулиці, неподалік від місцевого управління поліції, вона в'ється їхала у припаркований автомобіль. Знову казочка про посвідчення та авто, але власник побитого авто вирішив викликати поліції. Лише правоохоронці змогли розпізнати, що жінка просто п'є яна і тому здійснює такі кульбіти за кермом. Не помилилися, #Драгер показавши 1,65 проміле.

Опубліковано Київ Оперативний Середа, 6 листопада 2019 р.


У Києві дівчина влаштувала дві ДТП за півгодини (відео: facebook.com/KyivOperativ)

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