Намагалась врятувати подругу: деталі трагедії у Рівненській області, де втопилися двоє дівчат

Як загинули діти

Одна з дівчат почала тонути, імовірно, через стрімку течію. Подруга намагалась її врятувати, але в результаті потонула сама.

У поліцію звернулась 32-річна жінка, яка повідомила, що її донька пішла купатись на річку з подругою і не повернулась.

Правоохоронці встановили, що дівчата погнали на випас худобу. За словами свідків, вони зайшли у річку та попри зауваження продовжували ходити у воді.

У Рівненській області втопилися двоє дівчат (rv.npu.gov.ua)

Однак, раптово одна з дівчат почала тонути та інша намагалась її витягнути. На допомогу дівчатам кинувся 16-річний місцевий житель. Однак врятувати дітей не вдалось.

Тіло загиблої 13-річної дівчинки знайшли у той же день місцеві мешканці та самотужки підняли на берег. Тіло ще однієї загиблої 12-річної дівчинки шукали довше. Згодом рятувальники виявили і дістали тіло.

У Рівненській області втопилися двоє дівчат (rv.npu.gov.ua)

У поліції закликали українців попри аномальну спеку бути обережними та відповідальними та обов’язково попереджати дітей про небезпеку купання без нагляду дорослих.