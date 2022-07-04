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Пыталась спасти подругу: детали трагедии в Ровенской области, где утонули две девушки

В Ровенской области утонули две девушки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В реке Стырь Ровенской области утонули две девушки. В частности, дети в тот день пасли скот и зашли в водоем.

Несчастный случай произошел в селе Бабка Варасского района, сообщили в пресслужбе полиции Ровенской области.

Как погибли дети

Одна из девушек начала тонуть, предположительно, из-за стремительного течения. Подруга пыталась ее спасти, но в результате утонула сама.

В полицию обратилась 32-летняя женщина, которая сообщила, что ее дочь пошла купаться на реку с подругой и не вернулась.

Правоохранители установили, что девушки погнали на выпас скот. По словам свидетелей, они зашли в реку и несмотря на замечания продолжали ходить в воде.

В Ровенской области утонули две девушки (rv.npu.gov.ua)

Однако, внезапно одна из девушек начала тонуть и другая пыталась ее вытащить. На помощь девушкам бросился 16-летний местный житель. Однако спасти детей не удалось.

Тело погибшей 13-летней девочки нашли в тот же день местные жители и самостоятельно подняли на берег. Тело еще одной погибшей 12-летней девочки искали дольше. Впоследствии спасатели обнаружили и достали тело.

В Ровенской области утонули две девушки (rv.npu.gov.ua)

В полиции призвали украинцев несмотря на аномальную жару быть осторожными и ответственными и обязательно предупреждать детей об опасности купания без присмотра взрослых.

Ранее мы сообщали, что под Днепром мужчина нырнул в прорубь и не вынырнул

Также мы писали, что в Мелитополе рашисты решили открыть купальный сезон на "озере смерти".

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