Пыталась спасти подругу: детали трагедии в Ровенской области, где утонули две девушки

Как погибли дети

Одна из девушек начала тонуть, предположительно, из-за стремительного течения. Подруга пыталась ее спасти, но в результате утонула сама.

В полицию обратилась 32-летняя женщина, которая сообщила, что ее дочь пошла купаться на реку с подругой и не вернулась.

Правоохранители установили, что девушки погнали на выпас скот. По словам свидетелей, они зашли в реку и несмотря на замечания продолжали ходить в воде.

В Ровенской области утонули две девушки (rv.npu.gov.ua)

Однако, внезапно одна из девушек начала тонуть и другая пыталась ее вытащить. На помощь девушкам бросился 16-летний местный житель. Однако спасти детей не удалось.

Тело погибшей 13-летней девочки нашли в тот же день местные жители и самостоятельно подняли на берег. Тело еще одной погибшей 12-летней девочки искали дольше. Впоследствии спасатели обнаружили и достали тело.

В Ровенской области утонули две девушки (rv.npu.gov.ua)

В полиции призвали украинцев несмотря на аномальную жару быть осторожными и ответственными и обязательно предупреждать детей об опасности купания без присмотра взрослых.