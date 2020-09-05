Намагається "відмазатися": син кандидата в мери збив дитину на "зебрі" (фото)

У Кривому Розі сталася резонансна ДТП з сином кандидата в мери міста від партії "Слуга народу" Дмитра Шевчика. Молодий хлопець за кермом Volkswagen наїхав на 11-річну дитину на пішохідному переході.

Про деталі аварії розповів у Facebook активіст Олексій Таймурзін.

За його словами 18-річний Марк Шевчик увечері 4 вересня мчав на своїй іномарці, не зупинився на червоний сигнал світлофора і ледь не вбив дитину.

"Син кандидата в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" намагається уникнути відповідальності? Минулого вечора 18-річний син Дмитра Шевчика, директора ЦГЗК і кандидата в мери збив хлопчика на пішохідному переході", - пише активіст.

ДТП з сином Дмитра Шевчика в Кривому Розі (фото: Олексій Таймурзін)

Постраждалий хлопчик в результаті аварії отримав перелом скроневої кістки справа, перелом внутрішньої пластинки сигмовидного синуса, забій головного мозку та гематому потилиці. Також у дитини зламано ліве плече, забій грудної клітки і тазу.

Мама хлопчика розповіла, що сина чекає два тижні реабілітації. А ось винуватці інциденту допомагають родині фінансово, пише Страна.

Тим часом сам Дмитро Шевчик на телефонні дзвінки поки що не відповідає.

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