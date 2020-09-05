Пытается увильнуть: сын кандидата в мэры сбил ребенка на "зебре" (фото)

В Кривом Роге произошло резонансное ДТП с сыном кандидата в мэры города от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика. Молодой парень за рулем Volkswagen наехал на 11-летнего ребенка на пешеходном переходе.

Про детали аварии рассказал в Facebook активист Алексей Таймурзин.

По его словам 18-летний Марк Шевчик вечером 4 сентября несся на своей иномарке, не остановился на красный сигнал светофора и едва не убил ребенка.

"Сын кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" пытается избежать ответственности? Прошлым вечером 18-летний сын Дмитрия Шевчика, директора ЦГОКа и кандидата в мэры сбил мальчика на пешеходном переходе", - пишет активист.

ДТП с сыном Дмитрия Шевчика в Кривом Роге (фото: Алексей Таймурзин)

Пострадавший мальчик в результате аварии получил перелом височной кости справа, перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушиб головного мозга и гематому затылка. Также у ребенка сломано левое плечо, ушиб грудной клетки и таза.

Мама мальчика рассказала, что сына ждет две недели реабилитации. А вот виновники инцидента помогают семье финансово, пишет Страна.

Тем временем сам Дмитрий Шевчик на телефонные звонки пока не отвечает.

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