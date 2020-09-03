У Києві продюсер "Кварталу 95" розбив чужу машину: "самосуд" зняли на відео

Олександр Божков влаштував ДТП у Києві (колаж РБК-Україна)

Продюсер "Кварталу 95" Олександр Божков потрапив у скандал через ДТП

У Києві сталася ДТП за участю виконавчого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, який за кермом автомобіля Nissan в'їхав в таксі на вулиці Борщагівській, після чого залишив місце аварії.

Колишнього кандидата в народні депутати (балотувався у Верховну Раду за списками партії "Слуга народу" під номером 141) наздогнали очевидці та вирішили "розібратися". Про це 3 вересня передає "Київ Оперативний".

Чоловіки знімали на відео своє "спілкування" з Божковим, якого в нецензурній формі закликали вийти з авто, намагалися відкрити двері в машині та стукали по склу, штовхали транспорт.

"Стояти, Вася! Вилазь! Вилазь з машини! Ти чому тільки що машину в*бав і поїхав?!" - емоційно обурювалися вони, не соромлячись у виразах.

Крім того, чоловіки висловлювали підозру, що водій перебуває в неадекватному стані.

"Ти подивися на його обличчя. Що, вбитий...?" - обурювалися вони.

Відео інциденту можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо - присутні нецензурні лайки!)

Також чоловіки хотіли викликати поліцію.

Божков нічого не відповідав, а потім просто вийшов з машини та пішов.

У мережі відреагували на подібні розбірки неоднозначно: люди пишуть, що краще було б відразу викликати поліцію після ДТП, а вираз обличчя у водія може вказувати на просту втому.

Фото: скрін коментарів facebook.com/KyivOperativ

Зазначимо, що позавчора дружина Олександра Божкова Анна Саліванчук вдруге стала мамою. Зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" виробництва Студії "Квартал 95" 1 вересня народила сина, при цьому показала пологи онлайн.

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