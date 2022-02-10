П'ять знаків, що чоловік любить по-справжньому, а не грає з вами

Психологи кажуть, що чоловікам більш властиво проявляти себе вчинками, а не красивими словами.

5 ознак любові, які проявляє закоханий чоловік

1. Він оточить жінку турботою і комфортом. Дійсно люблячий чоловік хоче, щоб жінка відчувала себе мирно, спокійно поруч з ним. Тому він зробить все можливе і неможливе, щоб оточити її турботою і комфортом. Це можуть бути зовсім не глобальні речі, а приємні, але важливі дрібниці: купити ліки, коли ви хворієте, укутати ноги теплим пледом, приготувати ароматну каву.

2. Він захистить і не дасть в образу. І тут мова навіть не про хуліганів в темних провулках. Чоловік захистить свою жінку від критики друзів, колег, нападок родичів. Любляча вас людина завжди буде на вашому боці.

3. Він буде боротися за ваші стосунки. Навіть в періоди, коли у вас не все гладко, справжній чоловік не зариє голову в пісок і не піде в себе. Він буде боротися за відносини до останнього, обговорювати ситуацію, що склалася і шукати виходи разом з вами. А не бігти від відповідальності при першій же складності.

4. Він пишається вами. І не тільки, тому що йому подобається демонструвати вас - розумницю і красуню - друзям в якості своєрідного трофея. Він буде радіти вашим успіхам, з гордістю розповідати про ваші досягнення близьким йому людям.

5. Він не буде йти від серйозних розмов. Люблячий вас чоловік дійсно розуміє, наскільки важливо вчасно вирішувати складності, обговорювати і виправляти те, що в майбутньому може стати неминучим. Він завжди готовий до відповідальності і прийняття рішень.