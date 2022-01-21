Какие пять видов головной боли нельзя игнорировать: названы опасные признаки
Головная боль бывает разная, и порой она накрывает совершенно неожиданно. Такая боль может сильно нарушить ваши планы и испортить настроение. Большинство таких состояний можно легко снять безрецептурными средствами, отдыхом и большим количеством жидкости.
Какие симптомы говорят о том, что эту головную боль нельзя игнорировать, рассказали в Национальной службе здоровья Британии.
При хронической головной боли и частых мигренях необходимо обратиться к врачу, чтобы найти причину и обследовать ваш организм на наличие более серьезных заболеваний. Есть виды головной боли, которые игнорировать нельзя.
Головная боль напряжения
Самая частая головная боль – боль напряжения, которая вызывается стрессом, обезвоживанием, напряжением глаз или даже голодом.
Если такая боль возникает очень часто, то стоит обратиться к врачу и пройти обследование у окулиста, чтобы найти причину.
Мигрень
Приступы мигрени сопровождаются чувствительностью к свету, пульсирующей болью с одной стороны головы, тошнотой и проблемами со зрением. Врачи утверждают, что мигрень более 5 раз в месяц может говорить о серьезных проблемах.
Синусовые головные боли
Если головная боль затрагивает носовые пазухи, то это говорит о простудных заболеваниях, гриппе или приступах аллергии. Обычно это тупая боль, которая поражает переднюю часть лица, которая следует за носовыми пазухами.
Кластерные головные боли
Такая боль встречается намного реже и характеризуется острыми болями вокруг глазницы. Если она возникает очень часто, то нужно немедленно обратиться к врачу.
Гормональные головные боли
Колебания уровня гормонов, которые вызваны менструальным циклом, ПМС или менопаузой могут сопровождаться головными болями. Часто симптомы схожи на мигрень. Нужно обсудить эти состояния с врачом и подобрать соответствующее лечение.
Как облегчить головную боль
- Пить много воды
- Больше отдыхать и не перенапрягать глаза
- Постараться расслабиться и успокоиться – стресс только усугубит ваше состояние
- Принять обезболивающий препарат
Помните о том, что головную боль может усилить алкоголь, сильное напряжение глаз, пропуск приема пищи или увеличение продолжительности сна.
При какой боли нужно вызвать скорую помощь
- Боль в челюсти при приеме пищи
- Размытое или двойное зрение
- Болит кожа на голове
- Онемение или сильная слабость в руках или ногах
Напомним, ранее мы писали о том, какой витамин помогает справиться с головными болями и мигренью.
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