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Какие пять видов головной боли нельзя игнорировать: названы опасные признаки

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Пятница 21 января 2022 08:47
Какие пять видов головной боли нельзя игнорировать: названы опасные признаки Фото: Какую головную боль нельзя игнорировать (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Головная боль бывает разная, и порой она накрывает совершенно неожиданно. Такая боль может сильно нарушить ваши планы и испортить настроение. Большинство таких состояний можно легко снять безрецептурными средствами, отдыхом и большим количеством жидкости.

Какие симптомы говорят о том, что эту головную боль нельзя игнорировать, рассказали в Национальной службе здоровья Британии.

При хронической головной боли и частых мигренях необходимо обратиться к врачу, чтобы найти причину и обследовать ваш организм на наличие более серьезных заболеваний. Есть виды головной боли, которые игнорировать нельзя.

Головная боль напряжения

Самая частая головная боль – боль напряжения, которая вызывается стрессом, обезвоживанием, напряжением глаз или даже голодом.

Если такая боль возникает очень часто, то стоит обратиться к врачу и пройти обследование у окулиста, чтобы найти причину.

Мигрень

Приступы мигрени сопровождаются чувствительностью к свету, пульсирующей болью с одной стороны головы, тошнотой и проблемами со зрением. Врачи утверждают, что мигрень более 5 раз в месяц может говорить о серьезных проблемах.

Синусовые головные боли

Если головная боль затрагивает носовые пазухи, то это говорит о простудных заболеваниях, гриппе или приступах аллергии. Обычно это тупая боль, которая поражает переднюю часть лица, которая следует за носовыми пазухами.

Кластерные головные боли

Такая боль встречается намного реже и характеризуется острыми болями вокруг глазницы. Если она возникает очень часто, то нужно немедленно обратиться к врачу.

Гормональные головные боли

Колебания уровня гормонов, которые вызваны менструальным циклом, ПМС или менопаузой могут сопровождаться головными болями. Часто симптомы схожи на мигрень. Нужно обсудить эти состояния с врачом и подобрать соответствующее лечение.

Как облегчить головную боль

  1. Пить много воды
  2. Больше отдыхать и не перенапрягать глаза
  3. Постараться расслабиться и успокоиться – стресс только усугубит ваше состояние
  4. Принять обезболивающий препарат

Помните о том, что головную боль может усилить алкоголь, сильное напряжение глаз, пропуск приема пищи или увеличение продолжительности сна.

При какой боли нужно вызвать скорую помощь

  • Боль в челюсти при приеме пищи
  • Размытое или двойное зрение
  • Болит кожа на голове
  • Онемение или сильная слабость в руках или ногах

Напомним, ранее мы писали о том, какой витамин помогает справиться с головными болями и мигренью.

А также рассказывали о том, как помочь организму при головных болях на перепад погоды.

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