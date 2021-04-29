Оригінальний і простий спосіб зробити крашанки до Великодня: результат вас здивує

Обов'язковим атрибутом великоднього кошика є крашанки, якими заготовлюються про запас, щоб і в храмі освятити і в "битки" за святковим столом пограти. Багато хто любить фарбувати яйця в цибулинні, отримуючи насичений коричневий колір, але є і більш оригінальні способи прикрасити символічне частування. Для цього потрібно зібрати кілька зелених листочків або квіточок, взяти капронові колготи, нитки і запастися крапелькою терпіння. Як приготувати оригінальні крашанки з листочками - читайте нижче в нашому матеріалі.

Для прикраси яєць листочками знадобляться:

Барвник для яєць (найкраще - цибулиння).

Варені або сирі яйця (залежить від обраного барвника).

Капронові колготки.

Різноманітне листя і квіти (петрушка, кріп, кінза, листя будь-яких рослин в саду, городі, дворі, маленькі квіточки з дерев і кущів).

Ємність, в якій буде приготований розчин для фарбування.

Ложка.

Підбираємо листя потрібного розміру і форми

Беремо яйце і прикладаємо до нього листочок. Якщо зелень обдати окропом, вона буде щільно прилягати до яйця.

Для фарбування відмінно підійдуть листя різних форм, вони можуть бути ажурними або з хвилястими або зубчастими краями - все залежить від вашої фантазії і наявності зелених листочків.

Ріжемо капронові колготки на шматочки, щоб вистачило щільно упакувати яйце і зав'язати з протилежного від листочка боку. Фіксуємо панчіх ниткою і обрізаємо зайву тканину.

Варені яйця можна помістити в розчин з готовим барвником на 5-10 хвилин. Якщо ви використовуєте лушпиння цибулі, то яйця треба в ній проварити разом з листочком і панчохою.

Підсушуємо забарвлене яйце кілька хвилин, знімаємо панчіх і листя.

Натираємо яйця соняшниковою олією - так колір буде більш насиченим, а яйця будуть блищати.