Ці п'ять продуктів наближають передчасне старіння: переглянете свій раціон

Фахівці стверджують, що в процесі передчасного старіння величезну роль грає не тільки генетика. Дуже важливими факторами є і зовнішній вплив на організм. І на деякі з них ми не можемо мати впливу, а ось на раціон ми можемо впливати.
Медики назвали п'ять продуктів, які наближають людину до передчасної старості сюжеті каналу "Здоровий спосіб".
В процесі з'єднання рафінованих цукрів з білками утворюються кінцеві продукти глікурування. Вони прискорюють процеси старіння і погіршують хронічні хвороби. Замініть білий хліб на продукти з пророщеного зерна. У них містяться антиоксиданти, і практично не має цукру.
Цей продукт викликає найбільшу кількість проблем і сприяє утворенню КПГ. А це веде до руйнування колагену в організмі. Надлишок цукру в раціоні сильно прискорює процеси старіння.
Такі продукти викликають прискорену появу зморшок на шкірі. Маргарин – це гідрогенізована олія, трансжир. Він може призвести до захворювань серцево-судинної системи, ожиріння та онкології. Особливо небезпечно, коли трансжири накопичуються в організмі.
Чіпси, картопля фрі та інші продукти, які смажаться в маслі у фритюрі – найлютіші вороги здорового організму. У процесі повторного нагріву масла утворюється позамежна кількість трансжирів і вільних радикалів. Вони можуть впливати на молекули на рівні ДНК і це згубно для шкіри людини. Також в цих продуктах дуже багато солі, яка забирає молодість.
Вчені досі продовжують суперечки про корисність і шкідливість молочних продуктів. У молочних продуктах міститься лактоза й організм людини не завжди готовий її засвоювати. Саме цей показник може впливати на старіння при вживанні молочних продуктів.
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