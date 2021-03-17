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Лікарі розповіли, кому не можна їсти кабачки: можуть викликати проблеми зі шлунком

Новость на русском → Середа 17 березня 2021 08:04
Лікарі розповіли, кому не можна їсти кабачки: можуть викликати проблеми зі шлунком Лікарі розповіли, кому не можна їсти кабачки (Фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Кабачки є дуже корисним овочем, і він дуже невибагливий в посадці. У ньому дуже мало калорій, але багато рідини.

Медики розповіли, для кого кабачки корисні та для кого вони в раціоні бажані, а кому варто їх їсти з обмеженнями або взагалі виключити з раціону. Про це повідомляє 365news.

Кому кабачки їсти не можна

Серйозних протипоказань кабачки не мають, але людям з гастритом або виразкою цей овоч категорично заборонений в сирому вигляді. У кабачках багато вітаміну С і це може сильно дратувати слизову.

Не варто кабачки вживати в їжу людям із захворюваннями нирок, оскільки в кабачках багато рідини. Перед включенням їх в раціон, варто порадитися з лікарем.

Якщо є проблеми зі шлунком або прописана лікувальна дієта, то не варто вживати кабачки в смаженому вигляді. Можна приготувати цей овоч на пару або протушкувати. При проблемах з кишківником кабачки можуть викликати неприємні відчуття.

Кому кабачки їсти корисно

Цей овоч універсальний для тих, хто прагне позбутися від зайвої ваги, оскільки в ньому мало калорій. Його рекомендують включати в раціон при ожирінні та цукровому діабеті.

У них багато води й кабачки допомагають відрегулювати водно-сольовий баланс, тому їх радять вживати при подагрі.

Корисні кабачки при холециститі та гепатиті. Також кабачки дозволяється їсти маленьким дітям з 4 місяців, бо цей овоч не викликає алергію. Він корисний при здутті живота і володіє м'яким проносним ефектом.

Кабачки допомагають відрегулювати гормональний фон людини, і він корисний у раціоні жінок. У період менопаузи він може перешкоджати розвитку варикозного розширення вен. А чоловікам він корисний для вироблення тестостерону.

При постійному вживанні кабачки допомагають врегулювати рівень "поганого" холестерину в крові та запобігти інсульту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі повідомили, кому категорично не можна їсти оселедець.

А також розповідали про те, що дієтологи пояснили, для кого квашена капуста може бути дуже небезпечною.

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