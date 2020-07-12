П'яний водій Mercedes влаштував масштабну ДТП під Києвом: загинули діти з батьками

ДТП під Києвом (фото: РБК-Україна)

У ДТП під Києвом загинула дитина з батьками

У неділю, 12 липня, на Старообухівській трасі в п'яти кілометрах від Києва сталася масштабна аварія, в результаті якої загинули троє людей. Уламки розбитих автомобілів були розкидані по всій дорозі.

За попередньою інформацією від свідків водій Mercedes вилетів на зустрічну смугу, і зіткнувся з автомобілем Hyundai, в якому сиділи 5 пасажирів, включаючи трьох дітей. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Після зіткнення дорослі і 8-річна дівчинка загинули на місці. Хлопців 10 і 12 років госпіталізували в критичному стані. Пізніше стало відомо, що 10-річний хлопчик також помер. Повідомляється, що після аварії очевидці хотіли влаштувати самосуд над водієм Mercedes.

ДТП під Києвом на Старообухівській трасі (колаж: facebook.com/dtp.kiev.ua)

При цьому водій знаходився в алкогольному сп'янінні. Алкотест показав у його крові 1,37 проміле при допустимій нормі 0,2 проміле. Також у нього були ознаки наркотичного сп'яніння.

Водій Mercedes (фото: facebook.com/KyivOperativ)

З'ясувалося, що перед тим, як вилетіти на зустрічну смугу і зіткнутися з Hyundai, водій Mercedes в'їхав у Mercedes Sprinter.

Стало відомо, що за кермом Mercedes був Желепа А.М. Зараз він знаходиться в лікарні. За даними "Київ Оперативний", він працював на дачі у власника Mercedes. Через 20 хвилин після ДТП автомобіль був оголошений в розшук.

Водій Mercedes (фото: Tekegram-канал "Київ Оперативний")

Відео моменту п'яної ДТП можна подивитися за цим посиланням.

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