П'яні та невиховані: росіянка шокована від поведінки своїх співгромадян у Таїланді

Громадянка Росії поскаржилася на своїх співгромадян у Таїланді. Вона заявила, що російські туристи, які приїхали на відпочинок, відрізняються від інших людей агресивною поведінкою.

Про це російська мандрівниця та авторка каналу #делайчёхочешь Марина Єршова розповіла у своєму блозі.

За її словами, більшість росіян, не знають англійської мови. Замість того, щоб скористатися перекладачем або хоча б спробувати пояснити персоналу в Таїланді свої потреби, вони починають хамити та скандалити.

Також вона розповіла, що для росіян є нормою прийти в тайський магазин і кричати від того, що там з ними не розмовляють російською. У спробах зрозуміти іноземну мову, туристи починають роздратовано кричати та доводити свою правоту.

Жінка стала свідком того, як росіянин говорив до тайців на підвищеному тоні. Вона заявила, що його розмова та ставлення до людей збоку виглядало дуже огидно.

"Я сама була свідком "випендрьожної" поведінки одного "папіка" на відпочинку. Його розмова з боку виглядала безглуздо: "Ра-зоо-грееей, при-несиии, ско-лькоооо стооооо-иит, где сдаааа-ча"... і все в такому дусі", - розповіла вона.

У ресторані росіянин і далі розмовляв в такому ж дусі з тайцями: "При-нее-сиии что-нииибуудь вку-снооо-еее. Хочууу Мяяя-сооо!"

Росіянка поскаржилася на поведінку своїх співгромадян (скрін)

Російська туристка шокована від поведінки своїх співгромадян та не розуміє, на що вони сподіваються, коли так поводяться з людьми.

До того ж вона зазначила, що тайцям доводиться терпіти невихованість росіян через гроші. Однак, такий тон для них вважається образливим, а поведінка - вульгарною.

"П'яні, невиховані, холодні і злі. Таких тут не люблять, а терплять лише через гроші", - додала росіянка.