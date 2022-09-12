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Пьяные и невоспитанные: россиянка в шоке от поведения своих сограждан в Таиланде

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Таиланд, Понедельник 12 сентября 2022 11:55
Пьяные и невоспитанные: россиянка в шоке от поведения своих сограждан в Таиланде Российская туристка пристыдила своих сограждан в Таиланде (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Гражданка России пожаловалась на своих сограждан в Таиланде. Она заявила, что российские туристы, приехавшие на отдых, отличаются от других людей агрессивным поведением.

Об этом российская путешественница и автор канала #делайчёхочешь Марина Ершова рассказала в своем блоге.

По ее словам, большинство россиян не знают английского языка. Вместо того, чтобы воспользоваться переводчиком или хотя бы попытаться объяснить персоналу в Таиланде свои потребности, они начинают хамить и скандалить.

Также она рассказала, что для россиян является нормой прийти в тайский магазин и кричать от того, что там с ними не разговаривают на русском языке. В попытках понять иностранный язык, туристы начинают раздраженно кричать и доказывать свою правоту.

Женщина стала свидетелем того, как россиянин говорил к тайцам на повышенном тоне. Она заявила, что его разговор и отношение к людям со стороны выглядело очень отвратительно.

"Я сама была свидетелем "выпендрежного" поведения одного "папика" на отдыхе. Его разговор со стороны выглядел бессмысленно: "Ра-зоо-грееей, при-несиии, ско-лькоооо стооооо-иит, где сдаааа-ча"... и все в таком духе", - рассказала она.

В ресторане россиянин и дальше разговаривал в таком же духе с тайцами: "При-нее-сиии что-нииибуудь вку-снооо-эээ. Хочууу Мяяя-сооо!"

Пьяные и невоспитанные: россиянка в шоке от поведения своих сограждан в ТаиландеРоссиянка пожаловалась на поведение своих сограждан (скрин)

Российская туристка шокирована от поведения своих сограждан и не понимает, на что они надеются, когда так поступают с людьми.

К тому же она отметила, что тайцам приходится терпеть невоспитанность россиян из-за денег. Однако, такой тон для них считается оскорбительным, а поведение - вульгарным.

"Пьяные, невоспитанные, холодные и злые. Таких здесь не любят, а терпят только из-за денег", - добавила россиянка.

Ранее мы сообщали, что россиянка устроила пьяный дебош в самолете.

Также мы писали, что в самолете россиянка ударила девочку из Украины за подушку с изображением воина ВСУ.

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