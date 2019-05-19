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Пьяная украинка "словила белку" и устроила дебош в самолете: подробности

STYLERЖизнь    19.05.2019 - 10:53
Пьяная украинка "словила белку" и устроила дебош в самолете: подробности
Иллюстративное фото (pixabay)

Неадекватная устроила дебош на авиарейсе Барселона-Киев

17 мая на авиарейсе Барселона-Киев неадекватная женщина устроила скандал, бросаясь с кулаками на людей и используя нецензурную лексику. Об этом происшествии заявила Александра Ефименко в соцсети Facebook.

"Высота: 11900, самолёт шел на снижение. Действие: девушка купила в дьюти фри бутылку виски, выпила ее на борту, игнорируя просьбу бортпроводников этого не делать и решила, что летящие с ней иностранцы не должны находиться в самолёте. Потому что они - иностранцы", - указано в сообщении. 

Отмечается, что по прилёту девушку ждал наряд полиции возле трапа.

Видео: (facebook.com/oleksandra2501)

  • Ну выпила, может у нее клаустрофобия! Зато теперь звезда. Все увидели ее.
  • Я в ужасе. Слов нет!
  • Для этих целей должен быть полицейский на каждом самолёте с электрошокером и запрет алкоголя в ручной клади и продажа в салоне.
  • Зачем пускать на борт самолёта со спиртным и там его продавать? 

Напомним, что в Виннице болельщики избили арбитра прямо на поле.

Недавно в Черкассах избили журналиста Вадима Комарова, который был неудобен местным властям, и теперь пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице. Неравнодушных украинцев просят помочь журналисту.

К слову, бывшую невесту Владимира Кличко Хейден Панеттьери жестоко избил ее новый парень Брайан Хикерсон.

 

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