У Путіна зробили цинічну заяву: "родичі-українці" починають ненавидіти Росію

У Кремлі знову заговорили про братні слов'янські народи і родинні стосунки між росіянами та українцями. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що незважаючи ні на що Росія не втратила свої родинні стосунки з українським народом.

"Ви самі знаєте, яка у нас зараз "дружба" з Україною. Але це не означає, що ми втратили свої родинні стосунки з українським народом", - зазначив він.

Пєсков також додав, що збільшилася кількість українців, яких обдурили за допомогою пропаганди. Після чого він сказав, що через це українці починають ненавидіти Росію.

"Все одно ми всі слов'яни, і ми дійсно родичі", - зазначив прес-секретар Путіна.

Дмитро Пєсков заговорив про дружбу з українцями (відео: YouTube)