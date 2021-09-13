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У Путіна зробили цинічну заяву: "родичі-українці" починають ненавидіти Росію

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Понеділок 13 вересня 2021 19:01
У Путіна зробили цинічну заяву: "родичі-українці" починають ненавидіти Росію Фото: Дмитро Пєсков заговорив про дружбу з українцями (kremlin.ru)
Автор: Styler

У Кремлі знову заговорили про братні слов'янські народи і родинні стосунки між росіянами та українцями. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що незважаючи ні на що Росія не втратила свої родинні стосунки з українським народом.

Про це Пєсков розповів в ефірі білоруського телеканалу ОНТ.

"Ви самі знаєте, яка у нас зараз "дружба" з Україною. Але це не означає, що ми втратили свої родинні стосунки з українським народом", - зазначив він.

Пєсков також додав, що збільшилася кількість українців, яких обдурили за допомогою пропаганди. Після чого він сказав, що через це українці починають ненавидіти Росію.

"Все одно ми всі слов'яни, і ми дійсно родичі", - зазначив прес-секретар Путіна.

Дмитро Пєсков заговорив про дружбу з українцями (відео: YouTube)

Нагадаємо, українська спортсменка-любителька РФ Марина Голядкіна зробила фото з Путіним. Плавчиня з Донецька, але після 2015 року вона переїхала в Росію і почала виступати в змаганнях РФ.

Після Олімпіади 2020 українка зустрілася з президентом Росії в Катерининському залі Кремля, де проходило нагородження спортсменів, які завоювали медалі в Токіо. Дівчина навіть зробила манікюр з прапором РФ.

Ми також писали про те, що в Слов'янську любитель "русского мира" напав на ветерана АТО, але відмазався перед співробітниками поліції.

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Пєсков
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