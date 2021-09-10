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У Слов'янську любитель "русского мира" напав на ветерана АТО, але відмазався перед "копами"

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Слов'янськ, П'ятниця 10 вересня 2021 11:56
У Слов'янську любитель "русского мира" напав на ветерана АТО, але відмазався перед "копами" У Слов'янську на ветерана АТО напали за зауваження (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Донецькій області в місті Слов'янськ напали на ветерана війни на Донбасі. Річ у тому, що він зробив зауваження чоловікові у футболці з гербом Росії, той відповів агресією і неадекватністю.

Про це повідомив Сергій Стерненко на своєму YouTube-каналі.

Ветеран АТО на ім'я Антон їхав до дружини і дітей, коли на вулиці побачив чоловіка у футболці з написом "Росія". Він зробив зауваження, адже це країна є агресором. Але любитель окупантів вирішив піти на конфлікт і повідомив, що у футболці з гербом Росії немає нічого такого. Мало того, вказав колишньому військовому, що у нього на машині видніється прапор України.

"Я не буду знімати футболку", - заявив ветерану АТО любитель "русского мира".

На цьому він не вгамувався і розпилив в учасника бойових дій газ з перцевого балончика.

Ветеран АТО вирішив звернутися в поліцію. Разом з правоохоронцями ветеран АТО пішов у квартиру свого сусіда. Той не став відпиратися і підтвердив, що у нього дійсно є одяг з російською символікою. Він намагався виправдати себе тим, що вирішив надіти футболку за потребою.

За словами чоловіка, він йшов викинути сміття, а іншого чистого одягу у нього не виявилося.

У поліції не стали відкривати провадження проти чоловіка з перцевим балончиком.

Як ми раніше писали, під Одесою провчили маршрутника-хама, який відмовився везти ветерана АТО.

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Слов'янськ
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