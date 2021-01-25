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Путін зізнався про те, чим займатиметься на пенсії

Автор: Роман Мирончук

Президент Росії Володимир Путін у понеділок, 25 січня, провів онлайн-зустріч зі студентами, під час якої розповів, чим би він хотів зайнятися на пенсії. При цьому він підкреслив, що з бізнесом би точно справ не мав.

За словами глави РФ, він хотів би працювати в "Абрау-Дюрсо", на виноробному підприємстві. Але не як підприємець, а як радник або правознавець. Про це повідомляє "Царьград ТВ".

"У мене є радник, Борис Титов, він є власником "Абрау-Дюрсо, велика наша компанія, з хорошим бекграундом, ще належала князю Голіцину. Титов у мене зараз радник. Я, може, коли закінчу роботу, до нього піду працювати радником. Але не як бізнесмен, а як фахівець хоча б в галузі права. Ми зараз закон по виноробству прийняли, я в цьому щось починаю розуміти. Але бізнес мене ніколи не цікавив: не тому, що це погано, ні, дуже шляхетне заняття. Але це зовсім не моє", - заявив Путін.

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Володимир Путін через онлайн поспілкувався з російськими студентами (фото: Telegram-канал "КСТАТИ")

Варто зазначити, що Путін назвав "небезпечними" протести в Росії в підтримку Навального. Він вважає, що акції на підтримку головного опозиціонера РФ "розгойдують суспільство".

При цьому Путін підкреслив, що жителі Росії мають повне право на протест, але тільки законними методами.

Він також підкреслив, що в Росії вже були випадки розгойдування держави і суспільства, після чого страждали люди, які не мали до цього відношення.

Раніше в Кремлі оцінили кількість учасників акцій за Олексія Навального.

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