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"Мало людей": у Кремлі оцінили кількість учасників акцій за Навального

Москва, Неділя 24 січня 2021 18:56
"Мало людей": у Кремлі оцінили кількість учасників акцій за Навального
Фото: протести в Росії (fontanka.ru)
Автор: Роман Тверденко

В акціях на підтримку політика Олексія Навального брало участь "мало людей". За Путіна голосує значно більше.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє Rbc.ru.

Він підкреслив, що в суботу, 23 січня, на вулиці і площі на несанкціоновані акції вийшло менше людей, ніж також голосували в 2020 році за поправку до Конституції.

"Зараз будуть багато говорити, що на незаконні акції вийшло багато людей. Ні, вийшло мало людей, багато людей голосують за Путіна. І багато людей голосувало за поправки до Конституції", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що в суботу в Росії на акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального затримали майже 3,3 тисячі осіб. Найбільше - в Москві і Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, 23 січня у багатьох містах Російської Федерації пройшли масштабні акції протесту на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального. Він був затриманий 17 січня відразу по прильоту до Росії з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння. Пізніше суд відправив його під варту на 30 діб.

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