Путин признался о том, чем займется на пенсии

Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 января, провел онлайн-встречу со студентами, во время которой рассказал, чем бы он хотел заняться на пенсии. При этом он подчеркнул, что с бизнесом бы точно дел не имел.

По словам главы РФ, он хотел бы работать в "Абрау-Дюрсо", на винодельческом предприятии. Но в качестве не предпринимателя, а как советник или правовед. Об этом сообщает "Царьград ТВ".

"У меня советник есть, Борис Титов, он является владельцем "Абрау-Дюрсо, крупная наша компания, с хорошим бэкграундом, еще князю Голицыну принадлежала. Титов у меня сейчас советник. Я, может, когда работу закончу, к нему пойду работать советником. Но не как бизнесмен, а как специалист хотя бы в области права. Мы сейчас закон по виноделию приняли, я в этом что-то начинаю понимать. Но бизнес меня никогда не интересовал: не потому, что это плохо, нет, очень благородное занятие. Но это не моё совсем", - заявил Путин.

Владимир Путин через онлайн пообщался с российскими студентами (фото: Telegram-канал "КСТАТИ")

Стоит отметить, что Путин назвал "опасными" протесты в России в поддержку Навального. Он считает, что акции в поддержку главного оппозиционера РФ "раскачивают общество".

При этом Путин подчеркнул, что жители России имеют полное право на протест, но только законными методами.

Он также подчеркнул, что в России уже были случаи раскачивания государства и общества, после чего страдали люди, которые не имели к этому отношения.

Ранее в Кремле оценили количество участников акций за Алексея Навального.