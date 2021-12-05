Що робити українцям для захисту країни в разі вторгнення військ Росії

В Україні у разі можливого повномасштабного вторгнення російських військ громадяни, які бажають захистити свою батьківщину, можуть у будь-якій області долучатися до підрозділів територіальної оборони та руху опору, щоб боротися із загарбниками.

Політик і колишній військовий також зазначив, що закон про територіальну оборону почне повністю діяти з 1 січня 2022 року, і в бюджеті вже закладені кошти на її функціонування.

"Тому територіальній обороні - бути", - наголосив він.

Депутат звернув увагу на прописаний у законі рух опору, до якого громадяни України також можуть долучатися, щоб захищати свою державу у разі ворожої інтервенції.

"Це партизанщина, як раніше називали, це Сили спеціальних операцій", - пояснив Костенко.

Він наголосив на важливості бути завчасно готовим і до можливого нападу, і до боротьби вже на місцях.

"Все потрібно робити заздалегідь. Люди, які будуть працювати на цих територіях, і розуміти, що якщо Росія здійснить вторгнення - у них вже буде план, що робити на цей випадок", - розповів Костенко.

Щоб долучитися до такої оборони, слід відправитися у військкомат, і записатися в територіальний підрозділ, який знаходиться в тому чи іншому регіоні.

"У кожній області буде підрозділ територіальної оборони. Кожен може прийти у військкомат або в цей підрозділ, а потім вже проходити там службу в резерві територіальної оборони", - пояснив полковник і нардеп.

Костенко також оцінив існуючу загрозу ймовірного нового військового вторгнення РФ в Україну.

"З моєї точки зору - я дивлюся і на карти, і ми заслуховували кілька днів тому главу воєнної розвідки з його інформацією - ми можемо очікувати будь-яких дій, ескалації з боку Російської Федерації, в тому числі й гібридними методами. Але я не бачу зараз того угруповання військ, знаючи можливості нашої армії, щоб РФ могла спромогтись навіть на якесь локальне вторгнення на нашу територію", - говорить він.

При цьому нардеп додав, що навіть за тиждень РФ може підтягнути війська і накопичити їх біля українських кордонів.

"Зараз я цього не бачу. Але вона може бути в будь-який момент, і ми за цим спостерігаємо. При цьому повинна бути реакція держави... і якщо є якісь плани, вони повинні їх вже розробляти - це або мобілізація, або переведення нашої економіки на військові спрямування. Поки цього не спостерігається. Поки говорити про вторгнення РФ рано", - поділився думкою Костенко.

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