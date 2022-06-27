Путін був підступним хлопчиком, у бійках дряпався, кусався і виривав волосся, – шкільні друзі диктатора

З раннього дитинства бився зі шпаною

Володимир Путін народився 7 жовтня 1952 року в Ленінграді. У його батьків було ще двоє дітей: син Альберт, який помер немовлям від коклюшу в 1934 році й син Віктор, який помер у віці 2 місяців в блокадному Ленінграді в 1942 році.

Дитинство Путіна пройшло в підворіттях ленінградських комуналок, де виживав тільки найсильніший. Хлопцеві з бідної сім'ї доводилося битися зі шпаною, і він сам був точно такий же шпаною.

У підлітковому віці Володимир Путін був членом дворової банди. Його мати займалася прибиранням чужих будинків, а батько після війни отримав низькооплачувану роботу на заводі. З дворової банди Путін втік - після того, як ватажок потрапив під арешт.

Фото: Путін в дитинстві

Тероризував всю школу

Ще в дитинстві та юнацтві Володимира Путіна обзивали підлим і говорили, що він приносить тільки проблеми. Його жорстокість і непримиренність доводила до відчаю вчителів і друзів задовго до того, як він вирішив напасти на Україну.

Колишні шкільні приятелі розповідали, що він тероризував свою школу в Дзержинському районі Ленінграда і приходив в сказ, якщо хтось затівав з ним бійку.

Вчителька зізналася, що неорганізований юнак доводив її до відчаю і виразно викликав проблеми.

За словами кращого друга дитинства Путіна Віктора Борисенка, він першим вступав у бійку, коли вона спалахувала. Каже, що той міг побитися з ким завгодно і страху у нього не було зовсім.

"Йому в голову не приходило, що інший хлопчик сильніший і може його побити. Якщо його ображав який-небудь незграбний хлопець, він прямо стрибав на нього - дряпав, кусав, висмикував шматки волосся. Він не був найсильнішим в нашому класі, але в бійці міг перемогти будь - кого, тому що впадав в сказ і бився до кінця", - підкреслив Борисенко.

Виріс з тарганами та щурами

Володимир Путін виріс у брудній квартирі з тарганами, яку його батьки ділили ще з двома сім'ями. Опалення та ванної кімнати в цій квартирі не було. У дворі цього будинку бігали щури, і майбутній тиран номер один ганявся за ними з палицею.

Полювання на щурів Закінчилася плачевно - він загнав у кут найбільшу і та напала на нього. Пізніше він сказав, що "Ніхто не повинен бути загнаний в кут. Ніхто не повинен ставати в ситуацію, з якої немає виходу".

Пізніше Путін розповідав, що не відчував себе в дитинстві скривдженим або нещасним. Він заробив собі погану репутацію в початковій школі й в 12 років його перевели в середню школу.

Класний керівник Віра Гуревич була жорсткою жінкою, з відмінною швидкістю і пам'яттю.

Фото: Путін в підлітковому віці

У 16 років захотів стати шпигуном

А потім Путін зайнявся самбо, змішаними єдиноборствами і його оцінки стали кращими. Від ідеї стати автопілотом він відмовився і вже в 16 років почав дізнаватися про те, як потрапити в КДБ.

Він закінчив школу і в 1970 році вступив на юридичний факультет. У 1975 році він був прийнятий у званні молодшого лейтенанта в КДБ, де активно просувався службовими сходами до 1990 року.