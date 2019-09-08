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Путін - х**ло! Пісня уболівальників потрапила у прямий ефір росТБ (відео 18+)

STYLERКурйози    08.09.2019 - 19:28
Путін - х**ло! Пісня уболівальників потрапила у прямий ефір росТБ (відео 18+)
Володимир Путін (фото: kremlin.ru)

Фірмова пісня вболівальників про Путіна пролунала під час футбольного матчу

Під час фубольного матчу між Україною і Литвою в рамках відбору на Євро-2020 українські вболівальники скандували фірмову пісню-кричалку з матами, адресованими президенту РФ Володимиру Путіну.

Путін - х**ло - почули з екранів росіяни, які дивилися спортивний поєдинок у прямому ефірі популярного російського каналу "Матч! Футбол 1".

Варто відзначити, що коментатор не звернув увагу на те, що відбувається на трибунах, продовживши висвітлювати матч, який відбувся 7 вересня у столиці Литви - Вільнюсі.

До речі, українські спортсмени всуху розгромили збірну Литви з рахунком 3:0. Відзначилися Олександр Зінченко, Марлос і Руслан Малиновський.

Крім того, вболівальники з України перед матчем влаштували антиросійський перформанс Вони заспівали пісню про Путіна і "нескачущого м*скаля".

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Пісня про Путіна потрапила в ефір російського каналу (відео: Матч! Футбол 1)

До речі, Володимир Зеленський прокоментував повернення полонених в Україну. Глава держави розповів, як проходили переговори про обмін ув'язненими між Росією і Україною.

Раніше ми писали, що політв'язень Павло Гриб дав перше інтерв'ю після звільнення.

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