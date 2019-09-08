Путин - х**ло! Песня болельщиков попала в прямой эфир росТВ (видео 18+)

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Фирменная песня болельщиков про Путина прозвучала во время футбольного матча

Во время фубольного матча между Украиной и Литвой в рамках отбора на Евро-2020 украинские болельщики скандировали фирменную песню-кричалку с матами, адресованными президенту РФ Владимиру Путину.

Путин - х**ло - услышали с экранов россияне, которые смотрели спортивный поединок в прямом эфире популярного российского канала "Матч! Футбол 1".

Стоит отметить, что комментатор не обратил внимание на происходящее на трибунах, продолжив освещать матч, который состоялся 7 сентября в столице Литвы - Вильнюсе.

К слову, украинские спортсмены всухую разгромили сборную Литвы со счетом 3:0. Отметились Александр Зинченко, Марлос и Руслан Малиновский.

Кроме того, болельщики из Украины перед матчем устроили антироссийский перформанс Они спели песню про Путина и "нескачущого м*скаля".

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику (18+)

К слову, Владимир Зеленский прокомментировал возвращение пленных в Украину. Глава государства рассказал, как проходили переговоры об обмене заключенными между Россией и Украиной

Песня про Путина попала в эфир российского канала (видео: Матч! Футбол 1)

К слову, Владимир Зеленский прокомментировал возвращение пленных в Украину. Глава государства рассказал, как проходили переговоры об обмене заключенными между Россией и Украиной.

Ранее мы писали, что политзаключенный Павел Гриб дал первое интервью после освобождения.