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Путін повинен розуміти, що якщо рипнеться в Україну, отримає по рогах - брат Нємцова

Новость на русском → Четвер 15 квітня 2021 12:10
Путін повинен розуміти, що якщо рипнеться в Україну, отримає по рогах - брат Нємцова Фото: проросійські бойовики на Донбасі (Костянтина Чергинський / УНІАН)
Автор: Styler

Нещодавно всі країни-члени НАТО засудили агресію Росії проти України. І хоча західні держави навряд чи будуть відкрито воювати за нашу країну, у Північноатлантичного альянсу є відмінний шанс завдати нищівного удару по РФ.

Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив відомий російський соціолог, двоюрідний брат вбитого опозиціонера Бориса Нємцова Ігор Ейдман, що мешкає нині в Німеччині.

У своїй замітці, яку соціолог назвав "Озброїти заручника", він зазначає, що "Україна - найбільш вразлива у гібридної війні ланка західної коаліції".

"Путін намагається зробити її своїм заручником, шантажуючи широкомасштабною агресією і вимагаючи таким чином поступки з боку Заходу. Про це свідчить історія з демонстративною підготовкою російського наступу, яка викликала знаменитий дзвінок Байдена, який обіцяв уважати Путіна зустріччю. Як стало зрозуміло, однією з цілей цього шантажу було запобігання запланованих нових американських санкцій", - пише Ейдман.

За його словами, тільки масована всебічна воєнна допомога країн-членів Північноатлантичного альянсу Україні може забезпечити міжнародну безпеку.

"Путін повинен розуміти, що якщо рипнеться в Україну, отримає по рогах", - пише експерт.

Эйдман впевнений: це цілком реально.

"Як показують військові конфлікти останнього часу, російське озброєння застаріле та неефективне. Такі консервні банки і залізні болванки, що гордо іменуються новітніми танками і ракетами, безсилі проти НАТОвських, напічканих сучасною електронікою дронів", - пояснив він.

"Захід не готовий воювати за Україну, але він може допомогти українцям створити потужну систему оборони. Здається, в НАТО це починають розуміти", - резюмував брат Нємцова.

Читайте також про те, чи захистить НАТО Україну від можливого нового нападу Росії.

Раніше ВСУ показали на відео засідку окупантів, які цинічно розстрілювали поранених.

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