США вводять нові санкції проти Росії вже на цьому тижні, - ЗМІ
США запроваджують нові санкції проти Росії. Офіційно заявлять про них вже на цьому тижні.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела.
Оголосити про введення санкцій можуть вже в четвер, 15 квітня. Їх введуть "за втручання у вибори та кіберактивність, спрямовану проти кількох фізичних і юридичних осіб".
В "чорний список" внесуть 30 організацій. Також 10 російських чиновників зобов'яжуть залишити США.
"Широкомасштабні санкції будуть введені у відповідь на порушення кібербезпеки програмного забезпечення, створеного SolarWinds Corp, яка, за заявою уряду США, швидше, за все, було організовано Росією. Злом надав хакерам доступ до тисяч компаній і державних установ, які використовували продукти компанії", - йдеться в повідомленні видання.
Цю кібератаку у США називали як "найбільшу і витончену атаку, яку коли-небудь бачив світ".
Також США мають намір покарати Москву за передбачуване втручання в президентські вибори в США 2020 року. Американські спецслужби заявили, що президент Росії Володимир Путін, ймовірно, спрямував зусилля на те, щоб спробувати повернути вибори на користь колишнього президента Дональда Трампа.
Нагадаємо, у США готують санкції проти оточення Володимира Путіна. Також Вашингтон готує два пакети санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".
Раніше повідомлялося, що Байден продовжив санкції за кібератаки. Це торкнулося і Росії.