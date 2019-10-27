Нехай не скаржиться! Сестра Меган Маркл викрила герцогиню у брехні

Фільм про герцогів "Гаррі і Меган: Африканське подорож" викликав подив не тільки у фанатів королівської пари, але також й у сестри герцогині Сассекської. Саманта Маркл звинуватила колишню актрису в лицемірстві та здивувалася коли дізналася, що Меган Маркл поскаржилася на складне життя. Про це родичка заявила в ефірі програми Inside Edition.

Родичі герцогині Сассекської не вірять жодному її слову. "Я думаю, це дійсно смішно, коли хтось, кого супроводжують по всьому світу і витрачають мільйони доларів на його безпеку, хтось, мандруючи на приватних літаках, як мільйонер, все одно скаржиться на щось", - сказала Саманта Маркл.

Меган Маркл, принц Гаррі і Арчі (фото: royal.uk)

Вона додала, що сама Меган абсолютно байдужа до страждань власної сім'ї: "Вона скаржиться, що ніхто не запитує, чи все у неї в порядку. Ух ти, а ти сама колись питала у тата, як він після двох серцевих нападів?".

А ось про первістка Меган і принца Гаррі Саманта висловлюється набагато тепліше. Каже, що він дуже схожий на батька, а його поведінка розчулює і підкупає з перших секунд.

Нагадаємо, що принц Гаррі подав до суду на британський таблоїд, який чорнив Меган.